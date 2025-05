Prato 18enne in coma | l’aggressione non sarebbe stata casuale

Un grave episodio di violenza ha scosso Prato, dove un ragazzo di 18 anni è stato aggredito lo scorso 24 maggio in piazza Buonamici. Le indagini rivelano che l'aggressione potrebbe non essere stata un atto casuale, suscitando preoccupazione e domande sulla sicurezza nella zona. Il giovane si trova attualmente in coma, sollevando interrogativi sulla dinamica dell'accaduto e sul contesto dell'aggressione.

Proseguono le indagini sull'aggressione subìta sabato sera, 24 maggio 2025, da un 18enne di Campi Bisenzio (Firenze) in piazza Buonamici a Prato

