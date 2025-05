prati di caprara bomba rimossa un quartiere fuori di casa all alba

Ieri mattina, i residenti di Prati di Caprara hanno vissuto un'alba insolita, costretti a lasciare le proprie abitazioni per consentire il disinnesco di un ordigno bellico. Una bomba di aereo americana, pesante circa 53 chili, è stata rimossa, portando un'improvvisa ondata di preoccupazione nella comunità. Le operazioni di bonifica hanno richiesto precisione e collaborazione, trasformando una giornata ordinaria in un evento straordinario e carico di tensione.

Una mattinata particolare, quella di ieri a Prati di Caprara, con i residenti costretti a uscire di casa all'alba per permettere lo svolgimento delle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico. Si trattava di una bomba di aereo di fabbricazione americana, del peso complessivo di circa 53 chili, di cui 26 di tritolo, della Seconda guerra mondiale, ritrovata in pessime condizioni di conservazione e che attendeva da tempo di essere rimossa. Si trovava nell'area di proprietà del Fondo 'i3- Sviluppo italia Comparto 8 ter' gestito da Invimit Sgr S.p.A. Le operazioni di bonifica, coordinate dalla Prefettura e dal Comando forze operative nord dll'esercito, si sono svolte in due fasi: prima la neutralizzazione tramite la rimozione dei sistemi di innesco (in questa fase è stato necessario limitare il traffico aereo dell'aeroporto) e poi il brillamento in un'area individuata...