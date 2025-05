Potrebbe succedere e allora che De Bruyne arriverebbe al Napoli?

Il Napoli, fresco vincitore del quarto Scudetto, potrebbe accogliere l'illustre Kevin De Bruyne. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rivelato che la squadra è affamata di successi e sta esplorando nuove opportunità sul mercato. In un contesto di euforia calcistica, le voci sull'interessamento per il talentuoso centrocampista belga aggiungono ulteriore suspense all'estate del club campano. Cosa ne sarà di questo possibile trasferimento?

E ora? Come dichiarato dal presidente Aurelio De Laurentiis in una delle tante interviste rilasciate in queste concitate ore di giubilo, il Napoli ha ancora fame di vittorie. Mentre si giocava il suo quarto Scudetto, continuavano a uscire notizie sull’interessamento per Kevin De Bruyne. All’inizio sembrava un’allucinazione da calciomercato, ma nei giorni queste voci sono sembrate sempre più concrete. È inutile fare troppe presentazioni. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori di sempre della storia della Premier League - anche secondo i suoi avversari. Uno dei migliori rifinitori del calcio che abbiamo visto negli ultimi anni... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Potrebbe succedere, e allora che De Bruyne arriverebbe al Napoli?

De Bruyne sta già prendendo casa a Napoli, affare a un passo: i dettagli della proposta di De Laurentiis - Kevin De Bruyne sarebbe a un passo dal Napoli, il belga avrebbe anche già trovato casa a Napoli. La proposta milionaria di De Laurentiis per un contratto triennale. 🔗Lo riporta fanpage.it

dal nostro inviato Vincenzo D'Angelo - Manna segue due svincolati di lusso: per il belga si aspetta l’ok di De Laurentiis, sul canadese prova a inserirsi la Juve ... 🔗Segnala gazzetta.it

Kevin De Bruyne ad un passo dal Napoli, la prossima settimana si chiude - Gli avvocati del belga tra martedì e mercoledì saranno in Italia per definire l’acquisto per la casa che ospiterà l’ormai ex City, poi la firma del contratto ... 🔗Lo riporta corriere.it