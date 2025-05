Poste Italiane | a Frosinone e provincia nuovi webinar di?educazione finanziaria anche in modalità lis

Poste Italiane promuove nuovi webinar di educazione finanziaria per i cittadini di Frosinone e provincia, inclusi supporti in modalità LIS. In programma quattro incontri, il primo dei quali si svolgerà il 27 maggio, offrendo strumenti fondamentali per una pianificazione finanziaria consapevole. Partecipa per migliorare le tue competenze e conoscere le opportunità a tua disposizione.

Anche questa settimana Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini ciociari webinar su quattro argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria. Si inizia martedì 27 maggio con un doppio appuntamento, alle ore 10 sulla tematica “La protezione” e alle ore 16 sulla... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Poste Italiane: a Frosinone e provincia nuovi webinar di?educazione finanziaria, anche in modalità lis

