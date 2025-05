Porti Cannizzaro incontra Rizzo | Tutte le attività avranno un' accelerazione

Oggi si è svolto un incontro proficuo tra l'amministratore delegato di Porti Cannizzaro e Francesco Rizzo, neo commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. L'incontro ha posto le basi per un'accelerazione delle attività nei porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Saline, affrontando con pragmatismo le sfide future.

