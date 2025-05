Porte Rosse presenta dal 7 al 10 giugno la mostra pop-up di Sara Barbanti & Carla Maiolo

Porte Rosse ospita dal 7 al 10 giugno 2025 una mostra popup di Sara Barbanti e Carla Maiolo, dedicata all’arte e alla libera espressione. Questo evento, che si terrà in Via dei Sabelli 8 a Roma, offre un'opportunità unica di esplorare opere ed esperienze creative. L'inaugurazione avrà luogo sabato 7 giugno alle 18:00, con ingresso libero per tutti gli appassionati d'arte.

Uno spazio dedicato all'arte, all'ascolto e alla libera espressione. presenta Sara Barbanti & Carla Maiolo x PORTE ROSSE Pop-up exhibition Dal 7 al 10 giugno 2025 Opening: sabato 7 giugno ore 18:00 Via dei Sabelli 8, Roma Ingresso libero Dal 7 al 10 giugno Porte Rosse – nuovo spazio culturale situato nel cuore del quartiere San Lorenzo a Roma – ospita l'esposizione Sara Barbanti & Carla Maiolo x Porte Rosse, una mostra pop-up che mette in relazione due linguaggi creativi, distinti ma complementari: l'oreficeria contemporanea di Sara Barbanti e il design tessile di Carla Maiolo. Un dialogo tra metallo e tessuto, un incontro di forme e texture, di ombre e di riflessi...

