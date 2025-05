Porta bloccata | costretti sul treno fino a Pesaro

Una mattina di viaggio che si trasforma in un incubo: il Frecciarossa, in partenza da Milano, costringe un gruppo di passeggeri a rimanere bloccati dentro il treno. Dovevano scendere a Rimini, ma la porta si apre solo di dieci centimetri, lasciando spazio a urla di frustrazione. L'ignaro convoglio prosegue verso Pesaro, privando i malcapitati della loro meta.

Dovevano scendere alla stazione di Rimini. Ma la porta del treno, nonostante i loro tentativi di aprirla pigiando il bottone ripetutamente, si è aperta soltanto di dieci centimetri. Così, tra le urla dei malcapitati, il Frecciarossa proveniente da Milano dopo la fermata a Rimini ha ripreso la sua corsa verso Pesaro. Protagonisti della disavventura 8 passeggeri, tra cui due turisti inglese e un’anziana riccionese di 83 anni che si trovava sul treno con il nipote 16enne, costretti a far rientro di notte dalla città marchigiana, mentre imperversava il temporale. "È accaduto martedì. Sul treno, atteso alle 21,50 a Rimini ma in ritardo di 20 minuti, c’erano mio figlio e mia madre Luisa (nella foto), andati a Milano per una visita medica – racconta Barbara Forbicini, che quel giorno era andata a prenderli in stazione – Il convoglio si è fermato neppure per un minuto, e la porta non si apriva... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it