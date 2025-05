Pordenonelegge agli studenti dell' Isia la scelta dell' immagine e della divisa degli angeli

L'evento pordenonelegge coinvolge gli studenti dell'ISIA nella selezione dell'immagine e della divisa degli angeli per il 2025. Sotto la guida di professionisti del settore, i giovani designer dovranno applicare cinque parametri fondamentali: immediatezza, coerenza stilistica, estetica, coerenza valoriale e adeguatezza del messaggio, contribuendo così a plasmare l'identità visiva della manifestazione.

