Ponte del 2 Giugno escursione lungo la Via delle Terre Alte

In occasione del ponte del 2 giugno 2025, torna l’iniziativa di trekking culturale lungo la “Via delle Terre Alte” di "Terre di Mezzo". Questo affascinante percorso di circa 50 chilometri collega i suggestivi borghi dell’Appennino campano, tra cui Monteverde, Aquilonia, Calitri e Cairano, offrendo un'opportunità unica per esplorare la natura, la cultura e la storia di questa incantevole regione. Un'avventura imperdibile per gli amanti del trekking!

Per il Ponte del 2 giugno alla scoperta di Bagnone - Bagnone, “borgo da favola” della Lunigiana, si prepara all’estate con tante proposte per il ponte del 2 giugno. Attività in natura e in famiglia per ... Riporta msn.com

Ponte del 2 giugno: ecco tutte le idee per viaggiare con i bimbi - Quando arriva il ponte del 2 giugno, l’aria comincia a profumare d’estate. Le scuole si avviano alla conclusione, le giornate si allungano, e la voglia di staccare un attimo la spina si fa sentire. Il ... Come scrive ilsussidiario.net

Meteo, Ponte del 2 giugno con anticipo d'estate: ecco dove. Le previsioni - Dopo un fine settimana prevalentemente soleggiato e con temperature primaverili, una parentesi di pioggia e maltempo tornerà sull’Italia e proseguirà fino a martedì per poi lasciare spazio al caldo es ... Secondo tg24.sky.it