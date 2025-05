Ponte del 2 Giugno | Caldo Intenso e Temporali Inattesi Ecco Dove

Il Ponte del 2 Giugno si presenta con un clima contrastante in Italia: il caldo intenso dell'anticiclone africano porterà temperature oltre i 30°C nel Centro-Sud, mentre il Nord dovrà affrontare instabilità atmosferica e temporali inattesi. Scopriamo insieme le previsioni meteo per questi giorni di festa e come vi influenzeranno.

Roma - L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 30°C al Centro-Sud, ma il Nord dovrà fare i conti con temporali improvvisi e instabilità atmosferica. Il Ponte del 2 Giugno si preannuncia all'insegna di un caldo estivo su gran parte della penisola italiana, grazie alla presenza di un anticiclone africano che favorirà condizioni di stabilità atmosferica e temperature elevate. Tuttavia, il Nord Italia potrebbe essere interessato da temporali improvvisi, soprattutto nelle ore pomeridiane, a causa di infiltrazioni di aria più fresca. Nel dettaglio, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno saranno caratterizzati da cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio nazionale, con temperature massime che potranno raggiungere i 32-35°C nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Ponte del 2 Giugno: Caldo Intenso e Temporali Inattesi, Ecco Dove

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio - A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio. continua a leggere

Meteo, arriva l'estate e il grande caldo: attese punte di 32 C° per il Ponte del 2 giugno. Rischio temporali di calore improvvisi - Estate e grande caldo: l'anticiclone atlantico abbraccia l'Italia. Le condizioni meteo risulteranno in prevalenza stabili, ma non mancheranno ... Si legge su msn.com

Meteo Ponte del 2 Giugno: oltre i 30 gradi, ecco le regioni più calde - Il mese di Maggio sta per concludersi con un cambio netto di scenario meteorologico. Dopo settimane segnate da passaggi instabili e da un’alta pressione intermittente, che si affacciava solo nei brevi ... Lo riporta msn.com

Meteo, Ponte del 2 giugno con anticipo d'estate: ecco dove. Le previsioni - Dopo un fine settimana prevalentemente soleggiato e con temperature primaverili, una parentesi di pioggia e maltempo tornerà sull’Italia e proseguirà fino a martedì per poi lasciare spazio al caldo es ... Scrive tg24.sky.it