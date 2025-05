Ponsacco il negozio ' Mode' trasloca in viale Italia | Nuova sede per ottenere maggiore visibilità

Ponsacco si prepara a dare il benvenuto al nuovo negozio 'Mode' di Sara Puccinelli, che trasloca in viale Italia n.10 per una maggiore visibilità. Questo cambiamento segna un'importante tappa per l'attività, specializzata in abbigliamento e accessori femminili. L'inaugurazione ha richiamato numerosi visitatori entusiasti, pronti a scoprire le nuove proposte della boutique.

