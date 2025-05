Polpette e carciofi alla giudia a colazione | una delle migliori trattorie di Roma apre una locanda

Nel cuore di Trastevere, una delle storiche trattorie romane fa il suo debutto con una locanda innovativa. Tra le sue originali proposte, spiccano le polpette e i carciofi alla giudia per colazione, una combinazione sorprendente che promette di deliziare i palati e rivisitare la tradizione culinaria locale. Scopriamo insieme questa nuova avventura gastronomica!

