Polpa di frutta richiamata dal commercio per micotossine oltre i limiti | l’avviso del Ministero

Un richiamo importante è stato emesso dal ministero della Salute riguardo a un lotto di polpa di frutta venduta in vaschette da cento grammi. Il richiamo è stato motivato dalla presenza di patulina, una micotossina, oltre i limiti di legge. È fondamentale per i consumatori prestare attenzione e verificare i prodotti acquistati. Scopri di più sui dettagli del richiamo e sulle indicazioni da seguire.

Oggetto del ritiro dal commercio un lotto di Polpa di frutta venduta in vaschette da cento grammi ciascuna. Il richiamo a causa della presenza di Patulina superiore ai limiti di legge...

Polpa di frutta richiamata dai supermercati per presenza di Patulina, cos'è e quali lotti sono interessati - Ritirato un lotto di polpa di frutta per rischio Patulina. La microtossina è stata trovata nel lotto 098 del prodotto Polpa di frutta mela e banana ...

Richiamo ministeriale per polpa di frutta mela e banana contaminata da patulina con rischio per la salute - Il Ministero della Salute ha richiamato la polpa di frutta mela e banana del lotto 098 prodotta da Bianchi Srl a Bagnacavallo per livelli elevati di patulina, una micotossina pericolosa per la salute.

