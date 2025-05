Polizze auto false Procura chiude indagini per 44 persone

La Procura di Napoli Nord ha concluso le indagini su un gruppo di 44 persone coinvolte in un'operazione di truffa legata a polizze auto false. Diverse accuse, tra cui associazione a delinquere, sono emerse dalle indagini condotte dal pm Fabio Sozio, che hanno rivelato un sistema di frodi perpetrato attraverso l'uso di carte prepagate.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini per 44 persone, alcune delle quali accusate di associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe tramite carte prepagate. I componenti del sodalizio – è emerso dalle indagini coordinate dal pm Fabio Sozio – pubblicizzavano falsi annunci di vendita di polizze assicurative per la copertura RCA; il meccanismo era quello di attivare la pubblicitĂ sui vari siti internet, che rimandavano alla possibilitĂ di contattare numeri per condurre le trattative. Così, attraverso numeri apparentemente riconducibili ad agenzie assicurative, venivano stipulati contratti con l’invio di soldi su carte prepagate, intestate a prestanomi che avevano il compito di consentire il prelievo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polizze auto false, Procura chiude indagini per 44 persone

