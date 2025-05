Politiche per la parità di genere e l’ambiente Gli interventi premiati a livello internazionale

Le politiche per la parità di genere e la sostenibilità ambientale sono sempre più al centro del dibattito internazionale. In questo contesto, Swissport si distingue come la prima azienda in Italia a ricevere il premio Braille 2024, riconoscimento destinato a progetti che promuovono l'inclusione lavorativa di persone con disabilità visive. Tra i protagonisti c'è Gabriele, ipovedente, attivamente coinvolto nelle operazioni operative dell’azienda.

SWISSPORT È LA PRIMA AZIENDA in Italia ad essere stata premiata con il Braille 2024. Il premio è stato attribuito all'azienda per il progetto di inclusione lavorativa di persone con disabilità visive. Fra queste persone c'è anche Gabriele, ipovedente, da tempo impegnato nelle operazioni operative nel Lost&Found. A Gabriele e, come a lui, ad altri lavoratori e lavoratrici con disabilità, Swissport ha fornito un percorso di training, con l'utilizzo di strumenti e di tecnologie specifiche per l'attività di front-end. Inclusione e attenzione alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici sono al primo posto dell'impegno di questa azienda, che ha modelli operativi e standard internazionali e che, per attirare nuovi talenti, punta porprio su un clima interna positive e su vantaggi e benefit aziendali...

