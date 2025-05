Politica criminale e principi costituzionali a margine del decreto-sicurezza dibattiti negli atenei | si parte da Messina

Nell'ambito di una settimana di eventi dedicati alla riflessione critica sulla politica criminale e i principi costituzionali, dieci atenei italiani, partendo da Messina, si mobilitano per discutere le implicazioni del decreto-sicurezza (d.l. n.48/2025). Apertura al dialogo e confronto sono al centro di iniziative che coinvolgono studenti e cittadini, con l’obiettivo di approfondire questioni fondamentali per il tessuto sociale e giuridico del Paese.

Una settimana di iniziative e di riflessione critica in 10 atenei italiani, da nord a sud, su "politica criminale e principi costituzionali, a margine del decreto-sicurezza (d.l. n.482025)”. A organizzare in tutta Italia dieci diversi eventi aperti agli studenti e alla cittadinanza, tra oggi e... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Politica criminale e principi costituzionali a margine del decreto-sicurezza", dibattiti negli atenei: si parte da Messina

In 10 atenei iniziative dell'Aipdp contro il decreto sicurezza. Si comincia da Messina e Genova - Una settimana di iniziative e di riflessione critica in 10 atenei italiani, da nord a sud, su "politica criminale e principi costituzionali, a margine del ... 🔗Segnala msn.com

Decreto sicurezza, una settimana di eventi in 10 atenei - Decreto sicurezza, una settimana di eventi in 10 atenei. Ecco i dettagli. L’Aipdp in campo: oltre 200 docenti penalisti. 🔗newsicilia.it scrive

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio non è incostituzionale - AGI - L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, prevista dalla riforma Nordio, non è incostituzionale. È quanto deciso dalla Corte costituzionale, dopo l'udienza pubblica e la camera di consiglio in ... 🔗Segnala msn.com