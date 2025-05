Polisportiva Barco | Nuova Era con Giovani Ferraresi e Fabio Zanella Presidente

Un nuovo capitolo per la Polisportiva Barco: dal primo luglio, la storica società di Terza Categoria sarà guidata da un gruppo di giovani ferraresi, con Fabio Zanella alla presidenza. Fondata nel 1963, Barco si appresta a rinnovarsi, puntando su un progetto ambizioso volto a rafforzare il legame con il quartiere e a riportare entusiasmo tra i tifosi e i giovani atleti.

Cambio di rotta a Barco, in Terza Categoria, dove dal primo di luglio la società sarà ufficialmente rilevata da un gruppo di giovani ferraresi. Nata nel 1963, la Polisportiva Barco da più di sessant’anni è un punto di riferimento per il quartiere, e ora rilancia le proprie ambizioni con un progetto dinamico portato avanti da un consiglio direttivo dall’età media sotto i 30 anni. Finisce quindi l’era Alberto Lazzarini, presidente in carica da tantissimi anni, sotto il quale il Barco ha raggiunto anche la Seconda Categoria, con l’ultima promozione datata stagione 201920. La squadra ha raggiunto i playoff grazie al sesto posto raccolto nell’ultimo campionato, ma le ambizioni sono quelle di costruire una rosa ancor più competitiva, per provare a migliorare il piazzamento della stagione appena conclusa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net