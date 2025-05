Playout Serie B la mossa della Salernitana in vista della sentenza sta facendo il giro del web L’indiscrezione

La Salernitana si prepara a una mossa strategica in vista della sentenza di primo grado sul caso Brescia, attesa per il 29 maggio. Nel contesto del tumulto che ha caratterizzato la Serie B, la squadra campana sembra determinata a far sentire la propria voce, alimentando speculazioni e indiscrezioni che stanno rapidamente circolando sul web. La battaglia prosegue in un finale di stagione non privo di tensione.

Playout Serie B, continua la battaglia della Salernitana dopo quello che è stato il caos tra Brescia, Sampdoria e il rush finale dell’annata In attesa della sentenza di primo grado sul caso Brescia, prevista per giovedì 29 maggio, la Salernitana continua a far sentire la propria voce nella delicata questione legata ai play-out di Serie ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Playout Serie B, la mossa della Salernitana in vista della sentenza sta facendo il giro del web. L’indiscrezione

Serie B, Salernitana: ecco le date ufficiali dei playout - La stagione di Serie B si avvicina alla fase decisiva con i playout per la salvezza che coinvolgono la Salernitana. Dopo una lunga attesa dovuta a ... 🔗Secondo ilcorrieredelpallone.it

Decise le date dei playout di Serie B. Gravina: "Brescia? Situazione strumentalizzata" - “Se vinci un campionato come quello che ha vinto il Napoli vuol dire che hai meritato. È stata una stagione bella e avvincente e ho subito fatto i complimenti a De Laurentiis, questa società, vincendo ... 🔗Lo riporta gazzetta.it

Serie B, il Consiglio Federale ha ufficializzato i playout il 15 e 20 giugno. Tutto pronto per Cremonese-Spezia, andata della finale per la A - Il Consiglio Federale, presieduto a Roma dal presidente della Figc Gabriele Gravina, ha deciso oggi (lunedì 26 maggio) sui playout in Serie B dopo il rinvio della doppia sfida tra ... 🔗Scrive msn.com