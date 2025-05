Playoff Serie C | il Girone B dimostra la sua forza E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio

Il girone B dei playoff di Serie C svela la sua potenza, con l'Arezzo che può giustamente essere fiero del proprio percorso. I risultati dell'andata parlano chiaro: il Pescara supera il Cerignola con un netto 4-1, mentre la Ternana strappa un prezioso pareggio a Vicenza. Due partite, due segnali inequivocabili: le formazioni del girone B dimostrano superiorità, sia in termini di solidità che di qualità di gioco.

