Platini torna alla Juve? Michel smentisce | Nessuno mi ha chiamato

Michel Platini, icona della Juventus e leggendario centrocampista francese, ha smentito le voci di un suo possibile ritorno come presidente del club. In risposta alle recenti speculazioni, Platini ha affermato: "Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun progetto in corso". Le dichiarazioni chiariscono la situazione e pongono fine a rumor che avevano suscitato interesse tra i tifosi bianconeri.

(Adnkronos) – Michel Platini torna alla Juventus? Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui l'ex centrocampista francese, oggi dirigente, potrebbe tornare a Torino come presidente. Voci però smentite dallo stesso Platini: "Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun contatto con nessuno", ha detto in occasione della 20ma edizione del Golf.

