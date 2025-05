Platini torna alla Juve? Michel smentisce | Nessuno mi ha chiamato

Michel Platini smentisce le recenti voci riguardanti un suo possibile ritorno alla Juventus come presidente. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, l'ex centrocampista francese ha chiarito: “Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun…” Questo annuncio scuote le aspettative dei tifosi e riaccende il dibattito sul futuro del club torinese.

(Adnkronos) – Michel Platini torna alla Juventus? Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui l’ex centrocampista francese, oggi dirigente, potrebbe tornare a Torino come presidente. Voci però smentite dallo stesso Platini: “Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun contatto con nessuno”, ha detto in occasione della 20ma edizione del Golf Cup, evento benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro. “Già 40 anni fa l’avvocato Agnelli mi aveva chiesto di restare, gli dissi di no perché volevo tornare a casa ma sono onorato che dopo 40 anni si pensi ancora a me”, ha aggiunto Platini, che tra poche settimane compirà 70 anni: “sto bene, ho una bella vita e non è facile cambiarla a 70 anni”... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Platini torna alla Juve? Michel smentisce: “Nessuno mi ha chiamato”

