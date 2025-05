Platini torna alla Juve? Michel smentisce | Nessuno mi ha chiamato

Michel Platini smentisce le voci di un suo possibile ritorno alla Juventus come presidente. In risposta alle recenti indiscrezioni, l'ex centrocampista francese ha dichiarato: "Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve". L'articolo esplora le speculazioni attorno a questa notizia e il contesto che la circonda.

(Adnkronos) ‚Äď Michel Platini torna alla Juventus? Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui l'ex centrocampista francese, oggi dirigente, potrebbe tornare a Torino come presidente. Voci per√≤ smentite dallo stesso Platini: "Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun contatto con nessuno‚ÄĚ, ha detto in occasione della 20ma edizione del Golf ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com