Platini rivela | Psg Inter? Sapete per chi tiferò non vedo i nerazzurri da questo giorno

Nell'attesa della finale di Champions League tra PSG e Inter, Michel Platini ha condiviso le sue preferenze e riflessioni sull'incontro. L'ex stella della Juventus si è pronunciato con discrezione, evitando di intromettersi nelle dinamiche interne delle squadre, ma non ha mancato di esprimere il suo tifo. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e il suo legame con quest'importante sfida calcistica.

Platini si è espresso anche verso la finale di Champions League, le dichiarazioni su PSG Inter. Platini ha detto la sua verso PSG Inter, le parole dell’ex Juventus sulla finale di Champions League tra nerazzurri e parigini. Le dichiarazioni: «Conte? Non voglio mischiarmi nelle loro cose, anche se certamente è una figura importante del mondo Juve: è bello ciò che ha fatto a Torino ma anche ciò che ha fatto a Napoli con lo scudetto, secondo me sono i giocatori a fare grandi le squadre e non gli allenatori. Seguo poco la serie A, ma sono felice del quarto posto della Juve: quando non si può vincere l’importante è non perdere... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Platini rivela: «Psg Inter? Sapete per chi tiferò, non vedo i nerazzurri da questo giorno»

