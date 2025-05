Platini provoca | PSG Inter? Capirete bene per chi farò il tifo non vedo i nerazzurri dal 2010 Sul mio ritorno in Serie A…

Michel Platini, ex calciatore e presidente della UEFA, esprime il suo sostegno all'Inter in vista della finale di Champions League, sottolineando l'importanza di questa occasione dopo un lungo periodo di assenza dal successo per i nerazzurri. Le sue parole, rilasciate durante un evento a Torino, accendono l'entusiasmo dei tifosi e pongono l'accento sulla significativa stagione dell'Inter. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Le parole di Michel Platini, ex calciatore e presidente della Uefa, sulla stagione dell'Inter in vista della finale di Champions League. Tutti i dettagli. Michel Platini ha parlato a margine di un evento a Torino della stagione dell' Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. PSG INTER – «Non vedo l'Inter da quando hanno vinto nel 2010, ho visto invece un bel Psg con Luis Henrique: essendo francese, capirete per chi farò il tifo». STAGIONE JUVE – «Non vedo l'Inter da quando hanno vinto nel 2010, ho visto invece un bel Psg con Luis Henrique: essendo francese, capirete per chi farò il tifo»

