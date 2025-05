Platini La mia vicenda giudiziaria non è ancora conclusa

Michel Platini ha dichiarato che la sua vicenda giudiziaria non è ancora conclusa, con l'attesa delle motivazioni scritte attese per giugno. L'ex presidente dell'UEFA potrebbe valutare un appello al Tribunale Federale in Svizzera, esprimendo la sua frustrazione per un processo che, secondo lui, non avrebbe mai dovuto iniziare e che si è protratto per un decennio.

TORINO (ITALPRESS) – “La mia vicenda giudiziaria non è finita perché dobbiamo aspettare le motivazioni scritte che arriveranno a giugno e dopo ci sarà forse un appello al Tribunale Federale in Svizzera per sapere se la faccenda è chiusa. Per me non doveva mai cominciare ma si è chiusa 10 anni dopo dunque non è stata una cosa molto simpatica. Quando esaminerò le motivazioni vedrò cosa fare”. Lo ha detto Michel Platini in conferenza stampa a margine dell’evento per i 20 anni della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli Mauro al Royal Park I Roveri di Fiano in provincia di Torino. xb4gmmca1 (ITALPRESS)... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Platini “La mia vicenda giudiziaria non è ancora conclusa”

Mangialardi ancora prosciolto. Covid, denuncia dal vicesindaco: "Ennesima vicenda giudiziaria" - Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia e attuale vicepresidente del Consiglio Regionale, è stato prosciolto dalla giudice Francesca Pizii in un caso di diffamazione denunciato dal vicesindaco. 🔗continua a leggere

Arrestati poliziotto e due carabinieri: chiedevano sesso in cambio di favori in vicenda giudiziaria - A Siracusa, un poliziotto e due carabinieri sono stati arrestati con l'accusa di aver chiesto prestazioni sessuali in cambio di favori legati a una vicenda giudiziaria. 🔗continua a leggere

Platini: "Conte alla Juve? Importante ma servono buoni giocatori" - La ‘sua’ Juve, il possibile ritorno di Conte, la finale dell’Inter contro i suoi connazionali del Psg. E poi la sua vicenda giudiziaria, l’anniversario dell’Heysel. Michel… Leggi ... 🔗Lo riporta informazione.it

Platini: «Io alla Juve? Nessun contatto, ma onorato che dopo 40 anni si pensi a me. Conte figura importante, ma prima i giocatori» - Il grande numero 10 francese ospite della Golf Cup benefica della Fondazione Vialli e Mauro ai Roveri di Fiano Torinese: «La mia vicenda giudiziaria? Aspetto motivazioni e appello. Vorrei non fosse ma ... 🔗Lo riporta torino.corriere.it

Platini torna alla Juve? Michel smentisce: “Nessuno mi ha chiamato” - (Adnkronos) – Michel Platini torna alla Juventus? Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui l'ex centrocampista francese, oggi dirigente, potrebbe tornare a Torino come preside ... 🔗Secondo msn.com