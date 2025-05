Michel Platini ha suscitato attenzione con le sue dichiarazioni riguardo a un possibile ritorno alla Juventus, affermando: "Nessuno mi ha chiamato, se lo facessero...". Le sue parole, pronunciate durante la Golf Cup, lasciano aperte porte e possibilità, alimentando il dibattito su un futuro coinvolgimento del francese con il club bianconero. Scopri di più sulle sue impressioni e sul contesto attuale della Juventus.

Platini così su un possibile ritorno alla Juve: «Io presidente? Nessuno mi ha chiamato, se lo facessero.». L’annuncio del francese sul suo futuro. (Lorenzo Bosca inviato al Park I Roveri) – Michel Platini è intervenuto in occasione dell’edizione numero 20 della Golf Cup. Di seguito le parole della leggenda della Juventus raccolte da CalcioNews24 presente sul posto. Prima volta che parla alla stampa dopo l’assoluzione. «Non è finita, dobbiamo aspettare, perché ci saranno le motivazioni scritte. Dopo ci sarà un appello al tribunale federale in Svizzera per sapere se la vicenda è chiusa. Per me non doveva neanche cominciare, ma non è finita» Cosa ne pensa delle voci su Conte alla Juve? «E’ stato campione d’Italia col Napoli... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com