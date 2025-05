Platini Bello se Conte tornasse alla Juventus Io in società? Nessuno mi ha chiamato

In un recente intervento, Platini ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus, sottolineando l'importanza del tecnico e la necessità di avere buoni giocatori per ottenere successi. Pur rispettando le decisioni della società, Platini mette in evidenza la sua visione sulla gestione del team e l'importanza di una strategia vincente.

TORINO (ITALPRESS) – "Antonio Conte è una figura molto importante per la Juventus. Non voglio inserirmi nei piani della Juve ma penso che anche Tudor è stato un buon allenatore ma penso che è molto importante avere buoni giocatori se si vuole vincere. Non sono mai stato un grande innamorato del lavoro degli allenatori anche se c'è qualcuno che lavora bene ma sono i giocatori a fare la storia di una società non gli allenatori. Se Conte torna alla Juventus penso che sia una bella figura per la Juventus visto che ha quello che ha fatto con questa società è stato bellissimo. Come anche quello che ha fatto col Napoli"...

