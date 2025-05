Platini 4 posto non è una vittoria ma importante per la Juventus

In un'intervista recente, Michel Platini ha commentato il suo attuale stato, chiarendo che non ha ricevuto alcuna proposta dalla Juventus. Nonostante il quarto posto in campionato sia considerato una posizione positiva, Platini sottolinea l'assenza di contatti ufficiali, evidenziando la sua soddisfazione personale e l'importanza di comunicazioni chiare per un eventuale futuro legame con il club torinese.

TORINO (ITALPRESS) – "Nessuno della Juventus mi ha mai chiamato, non ho nessun contatto. Non posso pensare a qualcosa se non ci sono contatti. Sto benissimo ma se nessuno mi chiama non penso nemmeno a venire". Così Michel Platini in conferenza stampa, a margine dell'evento per i 20 anni della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli Mauro al Royal Park I Roveri di Fiano in provincia di Torino, ha risposto alla suggestione che lo vedrebbe vicino ad assumere un ruolo dirigenziale alla Juventus. "Ho seguito poco la Juventus, guardo i risultati, la classifica ma le partite della Serie A non si vedono in Francia, non sono più presidente dell'Uefa quindi mi interessa meno seguire tutto quello che succede...

