planet funk è morto a 66 anni gg canu

L'industria musicale italiana piange la scomparsa di Domenico Gigi Canu, storico membro dei Planet Funk, deceduto a 66 anni. La band ha annunciato la triste notizia, esprimendo il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia e agli amici in questo difficile momento. Dettagli sulle esequie saranno resi noti a breve.

Lutto nel mondo della musica italiana. “ È con grande dolore” che i Planet Funk comunicano “la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni”. “Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile. About si unisce alla famiglia, agli amici e ai Planet Funk in questo momento di grande dolore”, si legge in un comunicato. Nati nel 1999 dalla fusione di due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, i Planet Funk hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase The Sun”, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo e diventando in poco tempo una delle piu? importanti band del panorama elettro – dance italiano ed internazionale... 🔗 Leggi su Lapresse.it