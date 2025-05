Pistoiese 2025 26 | Taibi conferma blocco giocatori e annuncia nuovi innesti

In vista della stagione 2025/26, Massimo Taibi ha annunciato in conferenza stampa la conferma di un blocco solido di giocatori per la Pistoiese, accennando a nuovi innesti strategici. "Ripartiremo da una base solida", ha dichiarato, sottolineando l'importanza di costruire una squadra competitiva. Con queste promesse, l'assemblea dei tifosi attende con trepidazione i prossimi sviluppi per il futuro del club.

"Confermeremo un primo blocco di giocatori, a cui andranno aggiunti innesti di spessore. Ripartiremo da una base solida". Suonano come sentenze le parole dichiarate qualche giorno fa in conferenza stampa da Massimo Taibi in merito alla Pistoiese che verrà allestita nella stagione 202526. Una squadra, guidata da Antonio Andreucci, che avrà i crismi di una corazzata e che soprattutto non ripartirà da zero. I nomi delle possibili conferme sono quelli fatti dallo stesso Taibi: Simeri, Maldonado, Kharmoud, Bertolo e Accardi. Cinque elementi che hanno un contratto in essere anche per la stagione che verrà e dai quali la Pistoiese potrebbe ripartire... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pistoiese 2025/26: Taibi conferma blocco giocatori e annuncia nuovi innesti

