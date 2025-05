Pisa | fermati con auto piena di gioielli rubati e soldi contanti Arrestati tre uomini

Tre uomini, pluripregiudicati e senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri di Pisa per ricettazione. Durante un controllo, i militari hanno trovato nell'auto dei sospettati un ingente quantitativo di gioielli rubati e contanti, destando l'attenzione delle forze dell'ordine. La loro cattura segna un importante intervento contro il furto e la criminalità nella zona.

Tre uomini, pluripregiudicati e senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri di Pisa con l'accusa di ricettazione L'articolo Pisa: fermati con auto piena di gioielli rubati e soldi contanti. Arrestati tre uomini proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: fermati con auto piena di gioielli rubati e soldi contanti. Arrestati tre uomini

Altri tre Daspo emessi per i fatti di Bari-Pisa: colpiti gli arrestati per la rissa - Tre nuovi Daspo sono stati emessi per i coinvolti nella violenta rissa avvenuta il 4 maggio durante la partita Bari-Pisa allo Stadio San Nicola. 🔗continua a leggere

Fermati con la refurtiva in auto, tre in carcere - Pisa, 26 maggio 2025 – Lo scorso martedì 20 maggio i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato a Pisa per ricettazione tre stranieri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora. I tre, già ... 🔗lanazione.it scrive

Maltempo in Toscana: a Pisa passa colmo di piena Arno. È sempre allerta rossa - Transitato anche a Pisa il colmo di piena dell’Arno, che ieri ha visto l’esercito mettere in sicurezza i lungarni. Eugenio Giani, presidente Regione Toscana aggiorna: “Transitato l’importa ... 🔗Lo riporta msn.com

Allerta rossa, piena Arno attesa in nottata a Pisa - Massima allerta e misure di sicurezza. L’allerta rossa resterà in vigore fino a domani a mezzogiorno PISA — L’ondata di piena dell’Arno è in arrivo a Pisa nelle ore notturne, con un ... 🔗Lo riporta informazione.it