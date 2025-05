Pipì a letto disturbo ignorato in 60% casi pediatri ‘incide su sviluppo’

L'enuresi notturna, comunemente nota come "pipì a letto", è un disturbo pediatrico spesso trascurato, colpendo fino a un bambino su dieci in età scolare. Nonostante la sua incidenza, oltre il 65% dei casi rimane non diagnosticato e non trattato, con potenziali ripercussioni sullo sviluppo e sul benessere emotivo dei piccoli. Questo articolo esplora l'importanza di affrontare e riconoscere questo problema.

(Adnkronos) – Pipì a letto, un disturbo ancora ignorato in 6 casi su 10, ma che può cambiare la vita di un bambino e dei suoi genitori. Fino a 1 piccolo su 10 in età scolare soffre di enuresi notturna, ma oltre il 65% non riceve alcuna diagnosi, né trattamento. Un disturbo considerato ancora 'di .