Pipì a letto disturbo ignorato in 60% casi pediatri ‘incide su sviluppo’

L'enuresi notturna, comunemente nota come pipì a letto, è un problema trascurato che colpisce fino a 1 bambino su 10. Spesso ignorato dai pediatri, circa il 65% dei piccoli non riceve diagnosi o trattamento. Questo disturbo può avere un impatto significativo sullo sviluppo del bambino e sulla vita familiare, evidenziando l'importanza di una maggiore consapevolezza e intervento.

