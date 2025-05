Pioltello Recruiting day per Esselunga

Oggi, l'Informagiovani di Pioltello ospita il Recruiting Day di Esselunga, dalle 14 alle 17 in via alla Stazione 22. Questa è un'opportunità imperdibile per chi cerca lavoro nel settore della grande distribuzione organizzata: Esselunga è alla ricerca di operatori per la produzione, confezionamento ed etichettatura, oltre a personale per la logistica. Non perdere l'occasione di presentarti e avviare il tuo percorso professionale!

Per partecipare, telefonare al 366-6000838 o scrivere una mail a [email protected]

