Pioltello oltre le liste d’attesa gli esami si fanno sotto casa | arriva il Camper della salute

A Pioltello, il Camper della Salute si presenta come una rivoluzione per la sanità locale, portando esami e controlli direttamente a casa dei cittadini. Questo ambulatorio mobile, lungo 6 metri, si fermerà davanti a scuole e nelle piazze, offrendo un servizio accessibile e immediato. Si tratta del terzo progetto di "Decidilo Tu", parte del bilancio partecipato che destina 300mila euro per migliorare il benessere della comunità.

Pioltello (Milano) – Il Camper della Salute è pronto, l ’ambulatorio mobile lungo 6 metri farà esami sotto casa, davanti alle scuole, nelle piazze. Un esempio di sanità dal basso, è il terzo progetto di “Decidilo Tu” che vede la luce, il bilancio partecipato di Pioltello che destina 300mila euro a proposte dei cittadini. Un terzo, 100mila, sono andati al sogno di Concetta Risi, presidente dell’associazione Aiutami Ascoltami Proteggimi fondata dopo il tumore al seno, ora alle prese con una recidiva, e alla guida di Futura, la municipalizzata che si occupa di welfare. Mercoledì, alle 17, l’ambulatorio arriverà in piazza dei Popoli, ad attenderlo volontari e pazienti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioltello oltre le liste d’attesa, gli esami si fanno sotto casa: arriva il Camper della salute

