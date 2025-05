Pignoli accoglie in città la Pedalata del messaggio che unisce sport e inclusività

Il 25 maggio, Pescara ha ospitato la "Pedalata del messaggio", un evento che unisce passione sportiva e valori di inclusività. Accolta dall'assessore Massimiliano Pignoli, questa manifestazione di solidarietà sta attraversando diverse città italiane, promuovendo un messaggio di unità e perseveranza attraverso il ciclismo. Un'importante iniziativa che coinvolge comunità e sostenitori di ogni età.

Nella giornata del 25 maggio ha fatto tappa a Pescara la "Pedalata del messaggio" una manifestazione di solidarietà che sta attraversando diverse città italiane. Ad accogliere la carovana delle due ruote l'assessore al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli.

