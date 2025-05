Pierini Lega | | Ricci impari da Tornati

Nicolò Pierini, sindaco del Comune di Piandimeleto e candidato al Consiglio regionale (Lega) commenta le parole dell’ex sindaco Giorgio Tornati, che in merito alla vicenda Affidopoli ha ammonito l’ex sindaco, europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, Matteo Ricci, a "mettersi a disposizione della Commissione". "Tornati – scrive Pierini –, con lucidità e rigore, ha avuto il coraggio di porre domande puntuali su una vicenda che getta ombre pesanti sulla recente amministrazione pesarese. Da un uomo di esperienza e autorevolezza come Tornati c’è solo da imparare: il suo richiamo alla trasparenza è un segnale di serietà politica che andrebbe raccolto da tutti, a partire da chi si candida a guidare un’intera regione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierini (Lega):: "Ricci impari da Tornati"

