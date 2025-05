Pierdavide Carone alla prima di Lilo & Stitch della Disney | Un film che aiuta a capire il senso di famiglia Ora o mai più mi ha fatto capire che c’è ancora spazio per me Amici? Grato a Maria De Filippi per avermi dato quella possibilità – Intervista Video

Pierdavide Carone è stato ospite d’onore alla prima di "Lilo & Stitch", il nuovo film Disney che celebra il valore della famiglia. Intervistato sul red carpet, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sull'importanza di questo legame, ma anche sulla sua esperienza nel programma "Ora o mai più", dove ha trovato una nuova opportunità. Grato a Maria De Filippi, Carone racconta l'impatto che questi momenti hanno avuto sulla sua vita.

Pierdavide Carone ospite alla prima del film “Lilo & Stitch” della Disney. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo intercettato sul red carpet prima della proiezione e lo abbiamo interovtstato per voi. Ecco cosa ci ha raccontato del suo rapporto con i film della Disney, della sua esperienza a Ora o mani più e di Amici di Maria De Filippi. Pierdavide Carone, intervista video alla prima prima di “Lilo & Stitch”. Benvenuto alla presentazione Disney di Lillo & Stitch. Cosa ti aspetti da questo film? “Ma mi aspetto di imparare qualcosa dalla famiglia. Io con l’ultima canzone che ho pubblicato ho sviscerato il mio concetto di famiglia, la mia visione, però magari guardare la visione di Stitch mi potrebbe aiutare a capire meglio anche un pochino la mia”... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Pierdavide Carone alla prima di “Lilo & Stitch” della Disney: “Un film che aiuta a capire il senso di famiglia. “Ora o mai più” mi ha fatto capire che c’è ancora spazio per me. “Amici”? Grato a Maria De Filippi per avermi dato quella possibilità” – Intervista Video

