In questo articolo, esploreremo un piccolo prontuario di libri benefici, un rifugio letterario per affrontare malanni e disagi quotidiani. Il primo titolo in evidenza è "Manoscritto trovato a Saragozza" di Jan Potocki, un'opera ricca di narrazioni intrecciate e atmosfere barocche, capace di trasportarci in un labirinto di storie che affascinano e intrattengono, offrendo un'intensa evasione dalla realtà .

Piccolo prontuario di libri benefici, mentre un malanno epocale mi impedisce di rendermi conto della realtà circostante. Uno: "Manoscritto trovato a Saragozza" di Jan Potocki (1831). In quest'opera barocca e interminabile, in questo labirinto di racconti che si sovrappongono e si interrompono e si intersecano, vanno letti i brani in cui parla Velázquez. È costui un razionalista che cerca di risolvere tramite la matematica tutte le questioni che affliggono l'essere umano, dall'amore alla guerra, passando per qualsiasi minuzia. Parla anche di felicità , comparandola a una complessa operazione su cifre elevatissime, sufficiente a far di conto per ore e ore...

