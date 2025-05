Picchiava la madre per estorcele soldi | 30enne finisce ai domiciliari

Un 30enne di Agropoli è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione aggravata e lesioni personali nei confronti della madre. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento disposto dal Gip di Vallo della Lucania, svelando una drammatica situazione familiare in cui il giovane avrebbe picchiato la madre per estorcerle denaro.

Un 30enne di Agropoli è stato sottoposto agli arresti domiciliari perché accusato di tentata estorsione aggravata e lesioni personali nei confronti della madre. Ad eseguire il provvedimento disposto dal Gip di Vallo della Lucania sono stati i carabinieri. L'arresto Secondo la ricostruzione...

