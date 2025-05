“Picchiati per una scarpa sporcata” due ragazzi finiti in ospedale a Napoli La sorella | “Chi sa parli”

Due ragazzi sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a Napoli, in piazzetta Orientale, a causa di un incidente banale: uno di loro ha sporco le scarpe di un altro giovane. La sorella delle vittime lancia un appello alla comunitĂ , invitando chiunque possa avere informazioni a farsi avanti. L'episodio solleva gravi preoccupazioni sulla violenza giovanile e le conseguenze di intolleranze anche minime.

Due giovani sono stati picchiati in piazzetta orientale, nel centro di Napoli. Sarebbero stati aggrediti perchĂ© uno di loro ha involontariamente sporcato le scarpe di un altro giovane... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Picchiati per una scarpa sporcata”, due ragazzi finiti in ospedale a Napoli. La sorella: “Chi sa, parli”

