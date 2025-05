Piazza Affari in rialzo | rinvio dei dazi Usa spinge Ftse Mib e azioni chiave

Piazza Affari torna a respirare ottimismo grazie al rinvio dei dazi Usa all'Ue, annunciato dal presidente Donald Trump. Dopo oltre mezz'ora di scambi, il principale listino segna un incremento dell'1,3% per l'indice Ftse Mib. Tra le azioni chiave, spicca Iveco, che guadagna un 3% alimentato dall'interesse di diversi pretendenti per la sua divisione veicoli.

Torna l'ottimismo in Piazza Affari dopo il rinvio dei dazi Usa all'Ue annunciato dal presidente Donald Trump. E' interamente positivo il listino principale dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,3%, spinto da Iveco (+3%), che ha diversi pretendenti per la divisione veicoli blindati (Idv), tra cui Leonardo (+1,67%). Sugli scudi anche Stm (+2,58%), in linea con l'andamento dei titoli del settore in Europa e a Tokyo. Bene poi Interpump (+2,26%) e Stellantis (+2,2%), tra i titoli più esposti sul fronte dei dazi Usa, che Trump ha deciso di rinviare dal 1 giugno al 9 luglio...

