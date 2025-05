Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib cresce dell' 125% trainato da Iveco e Stellantis

Piazza Affari segna un trend positivo, con l'indice Ftse Mib in aumento dell'1,25% a 39.968 punti, nonostante scambi limitati per le chiusure festive di Londra e New York. A trainare il rialzo sono in particolare Iveco, in crescita del 2,96%, e Stellantis, che catturano l'attenzione degli investitori in questo contesto di borsa sottotono.

Piazza Affari si conferma in rialzo dopo 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,25% a 39.968 punti, tra scambi inferiori al miliardo di euro di controvalore a causa della chiusura festiva di Londra e di New York. Sotto i riflettori Iveco (+2,96%), che ha diversi pretendenti per la divisione veicoli blindati (Idv), tra cui Leonardo (+2,57%). Sugli scudi anche Stellantis (+2,68%), spinta dal rinvio dei nuovi dazi Usa al prossimo 9 luglio, ed Stm (+2,5%), in linea con l'andamento dei titoli del settore. Acquisti anche su Interpump (+2,32%) e Campari (+2,1%). Seguono Prysmian e Saipem (+2,05% entrambe), Cucinelli (+1,68%) e, a distanza, Moncler (+0,92%)...

