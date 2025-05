Piano Difesa 2025 | riserva militare estesa e aumento spesa al 2% del Pil

Il piano di Difesa 2025 prevede l'estensione della riserva militare, permettendo l'inserimento di personale senza esperienza pregressa, e l’aumento della spesa fino al 2% del PIL, con uno stanziamento di dieci miliardi di euro. Queste misure intendono rafforzare il ruolo dell'Italia all'interno della NATO e garantire una maggiore capacità di risposta alle sfide globali.

Una riserva che possa attingere anche a "personale privo di pregresse esperienze militari", lo stanziamento di dieci miliardi di euro per raggiungere il 2% del Pil per la spesa militare e un peso specifico superiore all'interno della Nato. Sono questi alcuni dei punti cardine del piano della Difesa - anticipato dal Fatto Quotidiano e dal Messaggero - che è sul tavolo del ministro Guido Crosetto. Un report di 33 pagine che mette nero su bianco quali saranno i prossimi obiettivi di via XX settembre, alla luce anche di un nuovo piano di comunicazione che possa creare la cosiddetta "cultura della difesa"...

