Pianeta nano un gruppo di ricercatori ne ha scoperto uno possibile ai confini del Sistema solare

Un team di ricercatori ha individuato un nuovo pianeta nano ai confini del sistema solare, il cui lungo periodo orbitale di 25.000 anni affascina gli astronomi. Con un diametro stimato di 700 chilometri, questa scoperta offre nuove opportunità per comprendere la formazione e l'evoluzione delle distanze più remote del nostro sistema planetario.

