PF Racing vince la sesta edizione della 24H di Messina

La sesta edizione della 24H di Messina, parte del Campionato WEK, ha regalato emozioni intense e sfide avvincenti. Organizzata dal Karting Club Messina sotto la guida di Duilio Petrullo, l'evento ha visto la PF Racing trionfare in una competizione avvincente, all'interno di un'atmosfera unica e di fronte a un pubblico entusiasta al Kartodromo di Messina.

Grandissime emozioni nella sesta edizione della 24H di Messina, tappa del Campionato WEK (World Endurance Karting), organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Al Kartodromo di Messina, in un'atmosfera magica, davanti ad una splendida cornice di pubblico, è andato in...

