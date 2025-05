Peskov | decisioni europee sulle armi all' Ucraina pericolose

Dmitri Peskov, portavoce di Putin, ha etichettato come "piuttosto pericolose" le possibili decisioni dei Paesi europei di abolire le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina. In un'intervista riportata dall'agenzia Interfax, Peskov ha avvertito delle conseguenze di tali scelte, sottolineando il potenziale di escalation nel conflitto in corso.

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha definito "piuttosto pericolose, se venissero prese" le decisioni dei Paesi europei di rimuovere le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all' Ucraina. Lo riporta l'agenzia Interfax citando un'intervista a Peskov del giornalista Aleksandr Yunashev. "Queste potenziali decisioni, se mai venissero effettivamente prese, sono in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni a raggiungere una soluzione politica", ha dichiarato Peskov. Il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato che Berlino e altri alleati occidenali di Kiev hanno rimosso le restrizioni alla gittata delle armi inviate all'Ucraina...

"La proliferazione di armi nucleari in Europa non favorirà la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità nel continente".