Pesaro le sfide del commercio in vista dell’estate | dallo shopping notturno all’App per gli sconti

Pesaro, 26 maggio 2025 – Con l'arrivo dell'estate, l'assessore Francesca Frenquellucci incontra oggi gli esercenti del centro storico per preparare lo "Shopping sotto le stelle". In programma i giovedì estivi, l'incontro sarà un'occasione per definire le sfide del commercio, dall'implementazione dello shopping notturno all'introduzione di app per gli sconti, mirando a rilanciare l'attrattività della città.

Pesaro, 26 maggio 2025 – Oggi l’assessore Francesca Frenquellucci incontrerà gli esercenti del centro storico per definire l’organizzazione dello “Shopping sotto le stelle”, che sta per partire nei giovedì d’estate. “Stabiliremo i rispettivi compiti – spiega l’assessore –, ovvero quello che il Comune metterà a disposizione e le proposte che arriveranno dagli operatori commerciali. Faremo il punto del calendario estivo, considerato che abbiamo deciso di suddividere le diverse aree della città con appuntamenti periodici che si rinnovano ogni settimana, scegliendo di dedicare il giovedì, per l’appunto, allo shopping serale ”... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, le sfide del commercio in vista dell’estate: dallo shopping notturno all’App per gli sconti

Su questo argomento da altre fonti

Pesaro, il commercio che resiste: exploit di nuove aperture per bar, locali e ristoranti - Seguendo un po' il trend nazionale anche a Pesaro il commercio si divide in due tra ... si continuano ad aprire locali che sottendono nuove sfide imprenditoriali, con una riflessione di fondo ... Da msn.com

Pesaro, il commercio che resiste: exploit di nuove aperture per bar, locali e ristoranti - Seguendo un po' il trend nazionale anche a Pesaro il commercio si divide in due tra luci e ombre ... Dall’altra invece si continuano ad aprire locali che sottendono nuove sfide imprenditoriali, con ... Da corriereadriatico.it

Pesaro, area food per l’ex Hangar. A gestirla sarà la Coop di Villa Fastiggi. Il presidente Colonesi: «Per noi una grande sfida» - accoglierà un esercizio di commercio al dettaglio settore alimentare. Mentre il secondo, di 89 mq, accoglierà spazi per la somministrazione di cibo e bevande». Un modo per far vivere piazza Marconi, ... Secondo corriereadriatico.it

Ristorante a Pesaro sfida il Governo e fa la cena per 90 persone