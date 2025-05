Perugia studiava per costruire armi e ordigni sui siti jihadisti | arrestato ventiquattrenne

Un giovane ventiquattrenne di Perugia è stato arrestato con l'accusa di autoaddestramento per la costruzione di armi e ordigni a scopo terroristico. La procura umbra ha evidenziato anche i legami del ragazzo con gruppi di estrema destra e razzisti, nonché la condivisione sui suoi profili social di contenuti legati all'assalto alla CGIL del 2021.

La procura umbra gli contesta l’autoaddestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. È anche vicino a gruppi di estrema destra di matrice razzista, sui suoi profili ha postato l’assalto alla Cgil del 2021... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Perugia, studiava per costruire armi e ordigni sui siti jihadisti: arrestato ventiquattrenne

Perugia, studiava per costruire armi e ordigni sui siti jihadisti: arrestato ventiquattrenne - La procura umbra gli contesta l’autoaddestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. È anche vicino a gruppi di estrema destra di matrice ... 🔗Si legge su repubblica.it

In casa ha manuali per costruire bombe per la Jihad: arrestato un 24enne italiano - PERUGIA - In casa aveva migliaia di file per la costruzione di armi, di ordigni esplosivi, le istruzioni per la produzione di polvere pirica, oltre a vario materiale comprovante una sua ... 🔗Lo riporta msn.com

Sequestro di migliaia di file su costruzione armi e esplosivi a un giovane italiano di Perugia - Un cittadino italiano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Perugia con il supporto dell’Fbi per possesso di migliaia di file su armi e ordigni esplosivi, evidenziando un processo di radicaliz ... 🔗Scrive gaeta.it