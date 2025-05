Perseguitano e minacciano le loro ex | arrestati per stalking grazie alle denunce

Due uomini, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Lavezzola per stalking, grazie alle denunce di due donne. L'intervento delle forze dell'ordine è stato attivato dopo una richiesta di emergenza al numero 112, evidenziando l'importanza di denunciare comportamenti di violenza e intimidazione. Questo caso sottolinea la crescente attenzione verso il tema della sicurezza delle donne.

Lavezzola (Ravenna), 26 maggio 2025 – Hanno 32 e 34 anni i due uomini tratti in arresto dai Carabinieri di Lavezzola con l' accusa di stalking. L'intervento dei militari è stato determinato dalla richiesta di due donne, una giunta tramite il numero di emergenza 112 alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lugo, l'altra recatasi personalmente presso la sede della Stazione Carabinieri di Lavezzola. La mattina del 21 maggio, una giovane ragazza si è presentata in caserma per sporgere denuncia-querela nei confronti dell'ex fidanzato, dal quale veniva molestata e minacciata con messaggi sul cellulare, scritti e vocali...

